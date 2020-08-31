At Newark-Wayne Community Hospital
To Taylor and Kenneth Martin of North Rose, a son, Owen Jon Martin, April 1, 9 lbs. 1 oz.
To Idaliz Lopez and Pedro Morales of Geneva, a daughter, Dalieniz Zoet Morales Lopez, April 2, 5 lbs. 8.4 oz.
To Ana and Miguel Castro of Geneva, a son, Michael Alexis Castro, April 2, 7 lbs. 10.6 oz.
To Stacey Caves and David Ware of Port Byron, a daughter, Raeann Jane Ware, April 4, 8 lbs. 1.9 oz.
To Mary Celestin of Lyons, a daughter, Indyia Aniese Celestin, April 5, 8 lbs. 9.6 oz.
To Mary and Cody Jensen of Waterloo, a son, Timothy Mark Jensen, April 7, 8 lbs. 1 oz.
To Lorainne DeJesus of Newark, a son, Xavier Antonio DeJesus, April 7, 7 lbs. 12.9 oz.
To Hilary Cleary and Steven Piccirilli of Montour Falls, a son, Sylvester Robert Joesph Piccirilli, April 8, 10 lbs. 2.3 oz.
To Elizabeth Alamo and Alan Learned of Lyons, a son, Kolsen Alexander Learned, April 9, 8 lbs. 7 oz.
To Cassidy and Cody Smith of Macedon, a daughter, Chloe Jayla Smith, April 13, 6 lbs. 14.6 oz.
To Zytiah Moore and Ty’lik Hill of Geneva, a daughter, Ty’liyah Melody Hill, April 14, 7 lbs. 2.8 oz.
To Jessica and Timothy Faro of Newark, a son, Austin Jon Faro, April 14, 7 lbs. 7 oz.
To Shelbi Monpere and Zachary Lindsay of Macedon, a son, Grantley William Monpere Lindsay, April 14, 6 lbs. 13 oz.
To Kaytlyn Hudson and Samuel Maisonet-Ramos of Geneva, a son, Erick Samuel Maisonet, April 15, 6 lbs. 2.4 oz.
To Heather Irvin and William Leonard Jr. of Ovid, a daughter, Milicent Denise Leonard, April 15, 7 lbs. 13 oz.
To Jeana and Craig Rose of Wolcott, a son, Ethan Alan Rose, April 16, 8 lbs. 3.7 oz.
To Rachel Rice of Sterling, a daughter, Charlotte Rosemary Rice, April 16, 9 lbs. 11 oz.
To Casey Raplee and Kellen Foster of Newark, a son, Ny’Vheer Annell Foster, April 17, 8 lbs. 9 oz.
To Annya Yeh of Palmyra, a daughter, Lavonah Chanel Durham, April 17, 9 lbs. 3 oz.
To Santasia Cummings and Dylan Felix of Lyons, a daughter, Vylette Pearl Felix, April 17, 5 lbs. 9 oz.
To Jennifer Barnard and David Taylor of Geneva, a son, Joshua Arnez-Jay Taylor, April 19, 9 lbs. 2.4 oz.
To Courtney Burd and Nickolas Jayne of Dundee, a daughter, Addylan Elaine Jayne, April 19, 7 lbs. 8.6 oz.
To Ashley Butler and David Scharett of Sodus, a son, Damien Lamont Scharett, April 19, 6 lbs. 10.5 oz.
To Amanda Wade and Anthony VanCleef of Seneca Falls, a son, Blake Donald VanCleef, April 20, 7 lbs. 5 oz.
To Caylin VanWuyckhuyse and Jamie Martin Jr. of Wolcott, a daughter, Emma Leigh Martin, April 24, 7 lbs. 9.4 oz.
To Ashely Bragg and Kyle VerStraete of Newark, a son, Kamden Michael VerStraete, April 24, 8 lbs. 8 oz.
To Victoria and Gregory Gray of Newark, a son, German Joseph Rodriguez Gray, April 26, 7 lbs. 3 oz.
To Kaycie McHale and Steven Japp of Geneva, a son, Garett Lawrence Japp, April 26, 8 lbs. 4.6 oz.
To Tiffany Carter and Steven Foulkrod of Seneca Falls, a daughter, Arabella Marie Foulkrod, April 30, 6 lbs. 14.9 oz.
To Courtney Adams and Jeffery Quigley of Lyons, a son, Kolton James-Thomas Quigley, April 30, 7 lbs. 3.9 oz.
To Natasha Worley and Robert Pratt of Geneva, a daughter, Gracey Capri Pratt, April 30, 4 lbs. 5 oz.
To Taylor and Joseph Parsons of Alton, a son, Trenton Rodger Ilene Parsons, July 24, 8 lbs. 7.4 oz.
To Kellie Lewis of Ontario, a daughter, Charlotte Virginia Rose Lewis, July 25, 6 lbs. 3 oz.
To Megan and Mark Lafferty of Seneca Falls, a daughter, Maelyn Harper Lafferty, July 25, 8 lbs. 2 oz.
To Amanda and Joseph Briggs of Lyons, a daughter, Natalie Kay Briggs, July 25, 6 lbs. 13 oz.
To Ashley and Jared Reome of Newark, a son, Colton James Reome, July 27, 7 lbs. 14.3 oz.
To Kayley and Steven Dickinson of Sodus, a son, Owen Randall Dickinson, July 25, 7 lbs. 2 oz.
To Zuliane Leon and Victor Colon of Geneva, a son, Thiago Emanuel Colon Lewis, July 30, 7 lbs. 4.1 oz.
To Oksana Katrych and Vitalii Poznik of Webster, a daughter, Sophia Vitalina Katrych, July 28, 9 lbs. 9 oz.
To Ashley and Joshua Turner of Seneca Falls, a daughter, Ellie Rose Turner, July 29, 7 lbs. 11 oz.