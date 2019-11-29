At Newark-Wayne Community Hospital

To Ashlyn and Neudy Garcia of Lyons, a daughter, Azalea Izabella-Baez Garcia, Oct. 8, 7 lbs.

To Adiarys Ribon and Rodrigo Ribon Alcodio, Oct. 9, 7 lbs. 10 oz.

To Kirra Meckley and Bradley Larsen of Seneca Falls, a son, Bentley Allen Larsen, Oct. 9, 7 lbs. 14 oz.

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