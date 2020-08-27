Geneva library’s Balcony Bookstore open

THE NATIONAL WEATHER SERVICE IN BUFFALO HAS ISSUED A
* SEVERE THUNDERSTORM WARNING FOR...
NORTHEASTERN WYOMING COUNTY IN WESTERN NEW YORK...
LIVINGSTON COUNTY IN WESTERN NEW YORK...
SOUTHWESTERN MONROE COUNTY IN WESTERN NEW YORK...
SOUTHEASTERN GENESEE COUNTY IN WESTERN NEW YORK...
SOUTHWESTERN ONTARIO COUNTY IN WESTERN NEW YORK...
* UNTIL 545 PM EDT..
* AT 428 PM EDT, A SEVERE THUNDERSTORM WAS LOCATED OVER PAVILION, OR
9 MILES SOUTHEAST OF BATAVIA, MOVING SOUTHEAST AT 40 MPH.
HAZARD...PING PONG BALL SIZE HAIL AND 60 MPH WIND GUSTS.
SOURCE...RADAR INDICATED.
IMPACT...PEOPLE AND ANIMALS OUTDOORS WILL BE INJURED. EXPECT HAIL
DAMAGE TO ROOFS, SIDING, WINDOWS, AND VEHICLES. EXPECT
WIND DAMAGE TO ROOFS, SIDING, AND TREES.
* LOCATIONS IMPACTED INCLUDE...
BATAVIA, GENESEO, DANSVILLE, LETCHWORTH STATE PARK, LE ROY, PERRY,
WARSAW, AVON, MOUNT MORRIS AND HONEOYE FALLS.
THIS INCLUDES THE FOLLOWING HIGHWAYS...
INTERSTATE 390 BETWEEN EXITS 4 AND 11.
INTERSTATE 90 NEAR EXIT 48.
PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS...
FOR YOUR PROTECTION MOVE TO AN INTERIOR ROOM ON THE LOWEST FLOOR OF A
BUILDING.
TORRENTIAL RAINFALL IS OCCURRING WITH THIS STORM, AND MAY LEAD TO
FLASH FLOODING. DO NOT DRIVE YOUR VEHICLE THROUGH FLOODED ROADWAYS.
&&
HAIL...1.50IN;
WIND...60MPH