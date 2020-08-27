Geneva library’s Balcony Bookstore open

GENEVA — The Balcony Bookstore at the Geneva Public Library is open.

Books of all kinds, and everything on sale — $2 a bag. People should bring their own bags to fill.

While in the bookstore practice social distancing and wear a face covering.

All donations to the library can be left in the outside book return or placed on the table just inside the door. Donations are not to be brought upstairs.

For more information, visit www.genevapubliclibrary.net.

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