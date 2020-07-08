PENN YAN — Due to COVID-19 restrictions, the July 15 meeting of the Finger Lakes Economic Development Center of Yates County will be held by conference call and/or video.

The meeting will start at 8 a.m. Members of the public can watch a live stream of the meeting at fingerlakesedc.com.

Minutes of the meeting will be transcribed and posted on the agency’s website at a later date.

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