...EXCESSIVE HEAT WARNING IN EFFECT FROM NOON FRIDAY TO 6 PM EDT
SATURDAY...
THE NATIONAL WEATHER SERVICE IN BUFFALO HAS ISSUED AN EXCESSIVE
HEAT WARNING, WHICH IS IN EFFECT FROM NOON FRIDAY TO 6 PM EDT
SATURDAY. THE EXCESSIVE HEAT WATCH IS NO LONGER IN EFFECT.
* LOCATIONS...NIAGARA, ORLEANS, MONROE, WAYNE, NORTHERN CAYUGA,
LIVINGSTON, AND ONTARIO COUNTIES.
* TIMING...FROM NOON FRIDAY THROUGH EARLY SATURDAY EVENING.
* HEAT INDEX VALUES...AS HIGH AS 105 TO 108 DURING THE DAY FRIDAY
AND SATURDAY. OVERNIGHT LOW TEMPERATURES IN THE LOW 70S WITH
CONTINUED MUGGY CONDITIONS FRIDAY NIGHT.
* IMPACTS...HEAT ILLNESSES LIKELY FOR THOSE SPENDING PROLONGED
PERIODS OUTDOORS OR IN NON-AIR CONDITIONED LOCATIONS.
PROLONGED HEAT IS MOST DANGEROUS FOR YOUNG CHILDREN AND THE
ELDERLY. CAR TEMPERATURES CAN REACH LETHAL TEMPERATURES IN
MINUTES. TEMPERATURES WILL REMAIN VERY WARM AND MUGGY FRIDAY
NIGHT, PREVENTING NON-AIR CONDITIONED BUILDINGS FROM COOLING
OFF.
PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS...
AN EXCESSIVE HEAT WARNING MEANS THAT A PROLONGED PERIOD OF
DANGEROUSLY HOT TEMPERATURES WILL OCCUR. THE COMBINATION OF
HOT TEMPERATURES AND HIGH HUMIDITY WILL COMBINE TO CREATE A
DANGEROUS SITUATION IN WHICH HEAT ILLNESSES ARE LIKELY. DRINK
PLENTY OF FLUIDS...STAY IN AN AIR-CONDITIONED ROOM...STAY OUT
OF THE SUN...AND CHECK UP ON RELATIVES AND NEIGHBORS.
TAKE EXTRA PRECAUTIONS IF YOU WORK OR SPEND TIME OUTSIDE.
WHEN POSSIBLE...RESCHEDULE STRENUOUS ACTIVITIES TO EARLY
MORNING OR EVENING. KNOW THE SIGNS AND SYMPTOMS OF HEAT
EXHAUSTION AND HEAT STROKE. WEAR LIGHT WEIGHT AND LOOSE
FITTING CLOTHING WHEN POSSIBLE AND DRINK PLENTY OF WATER.
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