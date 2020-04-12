...HIGH WIND WATCH REMAINS IN EFFECT FROM MONDAY MORNING THROUGH
LATE MONDAY NIGHT...
* WHAT...SOUTHWEST WINDS 25 TO 35 MPH WITH GUSTS UP TO 55 MPH
POSSIBLE.
* WHERE...WAYNE, NORTHERN CAYUGA, OSWEGO, LEWIS, LIVINGSTON,
ONTARIO, CATTARAUGUS, AND ALLEGANY COUNTIES.
* WHEN...FROM MONDAY MORNING THROUGH LATE MONDAY NIGHT.
* IMPACTS...DAMAGING WINDS COULD BLOW DOWN TREES AND POWER
LINES. SCATTERED POWER OUTAGES ARE POSSIBLE. TRAVEL COULD BE
DIFFICULT, ESPECIALLY FOR HIGH PROFILE VEHICLES.
PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS...
MONITOR THE LATEST FORECASTS AND WARNINGS FOR UPDATES ON THIS
SITUATION. FASTEN LOOSE OBJECTS OR SHELTER OBJECTS IN A SAFE
LOCATION PRIOR TO THE ONSET OF WINDS.
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