...EXCESSIVE HEAT WATCH REMAINS IN EFFECT FROM FRIDAY AFTERNOON
THROUGH SATURDAY AFTERNOON...
* LOCATIONS...NIAGARA, ORLEANS, MONROE, WAYNE, NORTHERN CAYUGA,
LIVINGSTON, AND ONTARIO COUNTIES.
* TIMING...FROM NOON FRIDAY THROUGH EARLY SATURDAY EVENING.
HIGHEST HEAT INDEX LASTING FOR SEVERAL HOURS FRIDAY AFTERNOON
AND AGAIN SATURDAY AFTERNOON.
* HEAT INDEX VALUES...AS HIGH AS 105 TO 108.
* IMPACTS...HEAT ILLNESSES LIKELY FOR THOSE SPENDING PROLONGED
PERIODS OUTDOORS OR IN NON-AIR CONDITIONED LOCATIONS.
PROLONGED HEAT IS MOST DANGEROUS FOR YOUNG CHILDREN AND THE
ELDERLY. CAR TEMPERATURES CAN REACH LETHAL TEMPERATURES IN
MINUTES. TEMPERATURES WILL REMAIN VERY WARM AND MUGGY FRIDAY
NIGHT, PREVENTING NON-AIR CONDITIONED BUILDINGS FROM COOLING
OFF.
PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS...
AN EXCESSIVE HEAT WATCH MEANS THAT A PROLONGED PERIOD OF HOT
TEMPERATURES IS EXPECTED. THE COMBINATION OF HOT TEMPERATURES AND
HIGH HUMIDITY WILL COMBINE TO CREATE A DANGEROUS SITUATION IN
WHICH HEAT-RELATED ILLNESSES ARE POSSIBLE. DRINK PLENTY OF
FLUIDS...STAY IN AN AIR-CONDITIONED ROOM...STAY OUT OF THE SUN...
AND CHECK UP ON RELATIVES AND NEIGHBORS.
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