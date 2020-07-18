GENEVA — Zoe Rae Mattice has been named to the dean’s list for the spring 2020 semester at Daemen College in Amherst, N.Y., where she is studying physical therapy.

The daughter of Kyle and Lynn Mattice of Geneva, she is a 2019 graduate of Geneva High School.

Mattice is the granddaughter of Bill and Pati Mattice; Pete and Mary Petrucci; and Frank and Anne Alaimo.

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