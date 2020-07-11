THE NATIONAL WEATHER SERVICE IN BUFFALO HAS ISSUED A
* SEVERE THUNDERSTORM WARNING FOR...
WESTERN WAYNE COUNTY IN WESTERN NEW YORK...
NORTH CENTRAL ONTARIO COUNTY IN WESTERN NEW YORK...
* UNTIL 445 PM EDT..
* AT 343 PM EDT, A SEVERE THUNDERSTORM WAS LOCATED OVER PALMYRA, OR 9
MILES EAST OF FAIRPORT, MOVING NORTHEAST AT 25 MPH.
HAZARD...60 MPH WIND GUSTS.
SOURCE...RADAR INDICATED.
IMPACT...EXPECT DAMAGE TO ROOFS, SIDING, AND TREES.
* LOCATIONS IMPACTED INCLUDE...
ONTARIO, WILLIAMSON, MARION, PALMYRA, SODUS, WALWORTH, MACEDON,
SODUS POINT, UNION HILL AND FAIRVILLE.
PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS...
FOR YOUR PROTECTION MOVE TO AN INTERIOR ROOM ON THE LOWEST FLOOR OF A
BUILDING.
TORRENTIAL RAINFALL IS OCCURRING WITH THIS STORM, AND MAY LEAD TO
FLASH FLOODING. DO NOT DRIVE YOUR VEHICLE THROUGH FLOODED ROADWAYS.
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HAIL...<.75IN;
WIND...60MPH