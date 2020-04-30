...A PERIOD OF HEAVY RAIN IS EXPECTED THIS AFTERNOON THROUGH
EARLY EVENING...
A NARROW SOUTH TO NORTH ORIENTED BAND OF HEAVY RAIN WILL DEVELOP
AND SLOWLY MOVE ACROSS THE AREA THIS AFTERNOON THROUGH EARLY
EVENING. THIS WILL PRODUCE HEAVY RAIN FROM THE GENESEE VALLEY
EASTWARD, WITH A HALF INCH TO INCH OF RAIN FALLING IN ABOUT A 2
HOUR PERIOD.
HEAVY RAIN WILL MOVE THROUGH MONROE AND LIVINGSTON COUNTIES,
INCLUDING THE ROCHESTER METRO AREA, BETWEEN NOON AND 3 P.M. THE
BAND WILL MOVE SLOWLY EASTWARD ACROSS WAYNE AND ONTARIO COUNTIES
BETWEEN 2 P.M. AND 5 P.M. BEFORE REACHING NORTHERN CAYUGA AND
OSWEGO COUNTIES.
THIS HEAVY RAIN WILL RESULT IN PONDING OF WATER ON ROADWAYS, AND
MINOR LOWLAND FLOODING.