CLIFTON SPRINGS — The following students have been named to the honor rolls for the fourth marking period of the 2018-19 academic year at Midlakes Middle School.
HIGH HONOR
Grade 7: Hailey Barber, Zander Benz, Briana Bump, Samantha Capozzi, Danielle Cartwright, Catelin Couillard, Alyssa Crance, Mara Deisering, Stella DelPapa, Dominic DeVito, Sean Diaz, Karmine DiBernardo, Johnathan Finewood, Avery Ford, Lillian Hargarther, Karen Heffron, Ariana Hicks, Aiden Janas, Alexis Kopetchny, Kyle Kumkey;
Kaiden Larsen, Kendall Lawson, Paul Lee, Isabella Liberati, Autumn Manuel, Amelia Maslyn, Olivia Miles, Alyssa Olander, Breanna Plante, Madison Robinette, Laura Rugiero-Altez, Leia Slack, Kelsea Socha, Cadence Spence, Mari Spooner, Nicole Szalay, Mia Van Savage, Jack Warrington, Sean White, Austin Wilkes;
Claire Wilkes, Kaylee Williams and Brandi Young.
Grade 8: Samantha Baker, Ashley Coats, Cassie Cook, Lyza Cottrill, Nauvoo Dorr, Camryn Ford, Mary Givens, Olivia Hannux, Ashley Hayes, Isabella Herendeen, Emma Hyde, Jennifer Iraci, Keatley Krenzer, Jackson Laird, Nathan Laird, Louise Liu, Kate Mahoney, Peter Mueller, Grace Murphy, Kayla Nurse;
Catherine Peacock, Kendall Ridley, Emma Ubbink, Callie Walker, Amelia Wilkes, Katelyn Wilkes and Hannah Wise.
HONOR
Grade 7: Hayden Bezzek, Chloe Boughton, Orianna Carrasquel, Tianna Crossno, Brady Day, Benjamin Feyes, Kyle Hey, Sayje Hinkle, Gavin Lawson, Emily Meath, Zachary Meissner, Libby Pane, Evan Quade, Kaiden Ranger, Elisha Rossman, Hannah Rumsey, Branden Tackett, Adam Teed, Riley Ward, Gabriel White and Rigel Winsor.
Grade 8: Angelina Adorno, Cobe Belknap, Ethan Bond, Carissa Brooks, Justin Diaz, Emma Foster, Tyler Lantrip, Alexis Lolis, Dylan Mattoon, Zachary Rozelle, Gabriel VanDamme and Karl Yantz.