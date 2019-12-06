CLIFTON SPRINGS — The following students have been named to the honor rolls for the first marking period of the 2019-20 academic year at Midlakes Middle School.
High honor
Grade 7: Jackson Alamond, Theodore Altman, Dylan Baldwin, Brianna Barrios, Christopher Behen, Heather Belcher, Alex Bennett, Ethan Brodman, Azrielle Cahill, Kelsey Caldwell, Matthew Cannan, Cheria Caraballo, Hunter Casper, Noah Castellano, Colin Chimera, Nicholas Christensen, Chloe Collett, Alexander Crowther, Nicholas Curran, Alexa Davies;
Austin DeLand, Adriana DeRuyter, Nicholas Donk, Benjamin Drennen, Samuel Edgemon, Ava Fitzgerald, Emmalyn Frankovitch, Aleena Fullerton, Mackenzie Gardner, Alicia Gonzalez, Atziri Gonzalez, Madison Haers, Alex Hyde, Emma Jacobson, Lily Johnson, Grace Kauder, Maxwell Klaehn, Hunter Knorr, Jameson Krenzer, Lorelai Lane;
Jacob Lannon, Tristan Leisenring, Caleb Lewis, Diallo Lewis, Sienna Lowe, William Meyers, Emma Middlebrook, Nathan Miller, Hannah Minns, Jeremy Myhill, Justin Nealey, Leah Newton, Jackson Nurse, Leah Peck-Elzey, Cecileigh Perri, Claudia Polisoto, Riley Potter, Iyana Rice, Ava Schrader;
John Shipley III, Jonah Spangenberg, Connor Tripp, Gabriella Trunzo, McKenna Vazquez, Hayden Wells, Ella Weykman, Dylan White, Maya Wilson, Donald Wing and Lauren Wodenscheck.
Grade 8: Hailey Barber, Zander Benz, Chloe Boughton, Rachel Brown, Alyssa Crance, Stella DelPapa, Dominic DeVito, Karmine DiBernardo, Johnathan Finewood, Avery Ford, Rylee Hall, Lillian Hargarther, Karen Heffron, Ariana Hicks, Ryan Hood, Aiden Janas, Alexis Kopetchny, Kyle Kumkey, Kaiden Larsen, Kendall Lawson;
Paul Lee, Isabella Liberati, Autumn Manuel, Amelia Maslyn, Olivia Miles, Alyssa Olander, Breanna Plante, Madison Robinette, Leia Slack, Kelsea Socha, Cadence Spence, Mari Spooner, Nicole Szalay, Mia Van Savage, Jack Warrington, Sean White, Claire Wilkes, Kaylee Williams and Brandi Young.
Honor
Grade 7: Cloey Bowden, Gavin Congdon, Candiz Contreras, Aiden Cotto, Jack DePew, Hannah DeRuyter, Wayne Dinehart, Lyndsay Frere, Allyson Gray, Kyra Guest, Benjamin Horning, Thea Lewis, Mia McMahon, Tyler Murray, Rhylee Pettey, Braylan Rago, Payton Reed, Destiny Robinson, Natalee Rockefeller, Timothy Sheffield;
Beau Shelley, James Smith, Calleigh Tiffany and Alyvia Westcott.
Grade 8: Hayden Bezzek, Briana Bump, Samantha Capozzi, Danielle Cartwright, Catelin Couillard, Tianna Crossno, Brady Day, Mara Deisering, Caleb Fagner, Kyle Hey, James Knopp, Gavin Lawson, Emily J. Meath, Evan Quade, Laura Rugiero-Altez and Austin Wilkes.