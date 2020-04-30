WOLCOTT — The following students have been named to the honor rolls for the second marking period of the 2019-20 academic year at North Rose-Wolcott High School.
Principal’s honor
Grade 9: Jenna Bullard, Emily Grevell, Grace King, Clara Madison and Parker Pivonka.
Grade 10: Zachary DeRoo, EmmaGrace Humbert and Hanna Stubbe.
Grade 11: Katthryn Burke, Abigail Wanek and Lucy Zhang.
Grade 12: Isabella DeFeo, Hailey DeNoto, Emma Durham, Skylar Fox, Kennedy Jones, Elizabeth Manley, Sydney Reppi, Jorden Rodas, Persian Leigh Singh, Jadyn Sloan, Isabelle Steverson, Madeline Tompkins, Morgan VanFleet, Hannah Ward and Grace Zlobl.
High honor
Grade 9: Alan Anthony, Gunnar Bjerga, Lilian Bundy, Matthew Cole, Tori Cooper, Gabrielle Cuykendall, Abram DeBoerdere, Conner DeFeo, Maria Elena Francisco, Gael Hernandez, Sara Jenks, Brady Jones, Courtney Laird and Kyleigh Webber.
Grade 10: Colby Balcom, Emilee Bundy, Derick Chavez, Angel Delgado, Gordon Foro, Karissa Lake, Maryn Loperfido, Nolan Sears and Coby Stubbe.
Grade 11: Danielle Bray, Alexes Hunt, Aubrey Liseno, Connor Majkszak, Hannah Mathes, Jessi Mendenhall, Nayeli Morales, Eva Norris, Brianna Vezzose, Bonny Wales and Elisabeth Waterman.
Grade 12: Lauren Bullard, Helena Cuykendall, Kaylee Dunn, Cory Fox, Mackenzie Frazer, Obadiah Gregg, AnnaMae Humbert, Kyle Kasper, Ryan King, Sophie Roberts, Jenna Roelle, Angela Salerno, Paige Shipley, Paige Starczewski, Kiara Ticconi, Dominique Warring and Brooke Webber.
Honor
Grade 9: Kylie Balch, Cody Banks, MacKenzie DeWolf, Semaj Ford, Jodi Haffner, Catherine Hillyard, Kalie Kendt, Lucien Macro, Sean Mahoney, Andrew Onofre, Emily Pellicano, Gilbert Seager, Austin Smith, Hayley Topping, Brenden Welsh, Kyla Willis and Eryn Youngman.
Grade 10: Meagan Christian, Cody Church, Alexis Countryman, Jessica Jarvis, Chaz Kelly, Mairead Mahoney, LeeAnn Payne, Grace Putman and Elber Vasquez.
Grade 11: Julia Aumick, Autumn Cole, Benjamin Collins, Janet Cooper, Shelby Cuturia, Brianne DeWaters, Marena Ford, Zachary Gilbert, Sydney Hall, Alyssa Hernandez-Camarillo, John Kelly, Braden Klein, Jordan Klein, Lannon Loveless, Abby Nelson, Quintin Norris, Christyan Scarborough, Jacob Sperry and Gabrielle Welsh.
Grade 12: Nathan Akins, Justin Bachman, Nickolas Barnes, Mikayla DeBoerdere, Alivia Diefenbacher, Aidan Humes, Maggie Lapp, Alexis Lawton, Jacob Minier, Christopher Mourey and Nikos Soklaropoulos.