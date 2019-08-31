SENECA FALLS — The following students have been named to the honor rolls for the fourth marking period of the 2018-19 academic year at Seneca Falls Middle School.
PRINCIPAL’S HONOR
Grade 6: Matthew Bogart, Isabella Burlew, Emma Carey, Alyson Furletti, Darien Hendrix, Myah Herron, Riayla Jones, Kylee Kolbash, Chelsea Korzeniewski, Vanyssa Larizza, Mary Little, Riley McLeod, Alexis Morrison, Alessandra Nigro, Rocco Palladino, Kyan Powers, Amelia Reese, Jordan Smith, Jillian Tandle, Siafon Thanthima and Hanna Trickler.
Grade 7: Naeemah Atherton, Tyler Beach, Daisy Belke, Caroline Buck, Kassidy Bush, Brock Calabrese, Quan Cao, Ella Christensen, Ashly Fernandez de Leon, Alexandria Ferrara, Biance Heatwole, Clara Jacobs, Eve Jones, Mariah Karalunas, Kirsten Lajewski, Philip Love, Matthew Mahoney, Lauren McDermott, Stephanie Mirras, Carson Montoney;
Morgan O’Brien, Luke Olschewske, Sophie Palladino, Logan Pettingill, Katherine Phothirath, Taylor Reichert, Jada Siders, Jacqueline Sinicropi, Julia Thomas, Karter Ticconi, Tulsi Trivedi, Jariel Ubiles, Leah Urquhart, Madelyn Verkey and Lauren Wylie.
Grade 8: Matthew Ehresman, Ramona Goncz, Broden Herron, Samantha Jacobs, Kelly Kohberger, Grace Lando, Norah Linehan, Haley Mosch, Faith Rhinehart, Lilly Smith, Liam Tanner, Julia Trickler, Gabriella Wirth and Hover Wu.
HIGH HONOR
Grade 6: Breana Brigham, Hayden Bulla, Rylee Galloway, Griffin Hilimire, Hope Jones, Arianne Mahoney, Cheyenne Mangum, Marcus Martin, Robert Meeks, Zion Mills, Cole Montoney, Lillian Nicholson, Natalie Petrocci, Eden Prayne, Searah Reardon, Marianna Siders, Perzha Simmons, Makayla Williams and Nicholas Young.
Grade 7: Matthew Bevell, Mason Buckley, Lily Deeds, Mariya Fils, Chase Fitzgerald, Caden Guenot, Ymani Harris, Ryan Herman, Logan Jock, Allison Lombardo, Tucker Martin, Gianna Mellini, Jaala Murphy, Drew Palmer, Jacob Prayne, Thomas Rook, Gracie Sandroni, Alissa Saxton, Ethan Shell, DeYanna Simmons;
Dylan Tandle, Anisa Wilkins and Nicholas Zheng.
Grade 8: Landen Bennett, Makayla Brownrigg, Jazmine Caraccilo, Isabella Ferrara, Jeniya Fils, Madisyn Guenot, Kierstyn Hager, Tessa Hock, Mackenzie Howard, Rowan Markel, Holly Marriott, Sofia Meeks, Branson Mestan, Phillip Pham, Jaydan Ryrko, Lydia Salerno, Jewel Smith, Noah Smith and Madeleine Wick.
HONOR
Grade 6: Samuel Balzer, Alessio Cambareri, Loc Cao, Lillian Dombrowski, Eion Fleming, Cullen Herron, Trista Keeler-Ward, Riley King, Grace Lackey, Robert Lopez, Anthony Luffman, Gyavahna Murphy, Adrian Picchi, Alan Plummer, Madison Smith and Serena Smolinski.
Grade 7: Joseph Campese-Folwer, Justin Davis, Ruby DeVivi, Bao Duong, McKenzie Dyson, Ethan Goodman, Spencer Humphreys, Emily Palmer, Isaac Pundt, Vanessa Sofo and Lucas Stevers.
Grade 8: Alan Ake, Jack Anderson, Joseph Arndt, Nicholas Davidson, Nicolo Franzone, Blayze Keefer, Connor Passalacqua, Dominick Pistor, Leah Redding, Ronald Reynolds, Thomas Rowley, Luke Spinner, Alexis Taylor and Joseph Yancey.