WATERLOO — The following students have been named to the honor rolls for the first marking period of the 2019-20 academic year at Waterloo High School.
HONOR
Grade 9: Mackenzie Asbury, Abigail Baxter, Jayla Beers, Zachary Brown, Jordyn Bruder, Suheily Clark, Brianna Cronberger, Miranda Dwello, Milanna Ellison-Felice, Katrina Fenner, Katherine Lax, Matthew Leeber, Ryan Maslinski, Julian Pehrson, Aleigha Polley, Marissa Russell, Nolan Slywka, David Smith, Michael Soler, Bradon Trickler, Garett Tuuri and Abigail Tyler.
Grade 10: Bryan Baker, Kylee Bedette, Fatia Brown, Kaden Brown, Marissa Brown, Jerika Butler, Hannah Clark, Joseph Clark, Derek Colegrove, Stella Contreras, Spencer Evans, Zachary Everhart, Chana Harstad, Angela Hubbard, Makayla Jensen, Shelby Lavalette, Destiny Marland, Danielle Neinast, Thomas Paine, Jaden Robinson;
Michael Rothfuss, Sarah Schalck, Isabella Smith, Giavanna White Principio, Lindsay Wilcox and Michael Wolff.
Grade 11: Hannah Albrecht, Dylan Amidon, Marhkaela Bailey, Jessica Bragg, Leslie Brewer, Zachary Coleman, Nathan Costantino, William Cross IV, Joseph DeWall, Devin Felber, Janae Greenfield, Kelsie Greenfield, Marissa Horton, Megan House, Charles Hunt, Mackenzie Joyce, Tyler Merlone, Kitalia Morgan, Amber Morlang, Ethan Reed;
Jose Rivera, Kaleb Seeley, Kyle Slywka, Garrett Smith, Timothy Vavra and Alexia Wilcox.
Grade 12: Janey Abbott, Hunter Alger, Rosealee Brehm, Alyssa Darling, Hannah Fegley, Madison Gourley, Trevor Groom, Michael Hubbard, Dillon McCann, Taylor Miles, Clayton Paradise, Tia Parmelee, Jordan Romo, Julian Ruiz, Torie Schibley-Laird, Bradley Smith, Emily Smith, Logan Sutterby, Cameron Tam and Hannah Tuuri.
HIGH HONOR
Grade 9: Daniel Acquilano, Logan Amidon, Noah Barber, Madison Belawske, Casey Burcroff, Amelia Burm, Morgan Carabello, Nadya Clingerman, James Clough, Daimion Cornish, Natalie DiSanto, Mikenzie Durfee, Hayleigh Flesch, Noelle Gillotti, Kiera Harris, Brandyn Higgins, Zachary Hunt, Jazzmyn Lewis, Skylar Matello, Aryanna Mateo;
Connor McCann, Nicole McGloon, Kaitlyn Mclaughlin, Dylan Murphy, Petra O’Connor, Sabrina Palmer, Emily Plate, Gavin Roberts, Chase Robson, Adriana Rogers, Amalia Rogers, Christina Ross, Isabella Rothfuss, Paige Saracino, Mckenzie Scutt, Patrick Showers, John Siblosky, Kaleb Stanzak, Kaleb Swartley, Katie Winter, Hunter Worden and Krista Yates.
Grade 10: Deven Adle, Anabel Bailey, Zoey Blackburn, Maya Brinkman, McKenna Brown, Abigail Burm, Sarah Bussey, Macy Carr, Melody Chrysler, Nathaniel Cooper, Kristine DeWall, Aliza DeWolf, Gracie Ferguson, Stephanie Greunke, Carson Hay-Snyder, Samantha Holmes, Cadance House, Dana Jolly, Jordan Kraft;
Kilee LaRock, Ceana Mosher, Samantha Page, Kaleigh Paul, Kristen Payne, Maria Poormon, Jasmine Quigley, Chance RicePorter, Mallory Rodger, Nicholas Stuck, Lillian Szewc, Emma Thomas, Kylee Tillman, Lissen Turner,Brianna Urich,Scott Verdehem, Evan Ware and Tabatha Winter.
Grade 11: McKenzie Barber, Madison DeFrancesco, Jacob DiGiovanni, Gabriella DiSanto, Joycelyn Dressing, Kimberly Fish, Olivia Godley, Kendra Henninger, Angela Karapetyan, Maliyah Mateo, Zack Merkley, Savannah Miller, Heaven Murphy, Brian Oddi Jr., Cora Orego, Bryanna Page, Alexandra Parker, Kelsey Payne, Colby Roberts, Autumn Sensenig;
Alyssa Smith, Nicholas Smith, Julianna Struzik, David Tillinghast, Margot White and Nehemiah Williams.
Grade 12: Colby Arno, Sean Bronson, Kathryn Brown, Jassmine Canter, Jordan Colegrove, Hannah Cole, McKenna Cronberger, Dylan DeLucia, McKenzie DeWolff, Riley Dix, Emily Ferguson, Joseph Ferguson, Calista Folk, Jared Hendrix, Kaitlyn Jolly, Juliet Kanady, Morgan Kapp, Joel Kraft, Brady Lax, Aaliyah Mason;
Jessica Meyer, Paul Mitchell, Alexandria Nicolini, William Paine, Jillian Panek, Clarissa Robson, Emily Schalck, Ashton Shanken, Emma Smithers, Grace Sobus, Josiah Soto, Jonathon Stuck, Channing Taylor, Elizabeth Thomas, Sennett Turner, Erik Verdehem, Jarrad Wakefield, Benjamin Wixson and Lauryn Yells.