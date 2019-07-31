WATERLOO — The following students have been named to the honor rolls for the fourth marking period of the 2018-19 academic year at Waterloo Middle School.
High Honor
Grade 6: Jacob Ackerman, Aidan Acquilano, Evan Albrecht, Alexander Arar, Mia Arar, Madelyn Barg, Haylee Beesley, Kamryn Bennett, Lilli Brinkman, Dylan Caraballo, Ethan Carr, Elizabeth Caster, Jainelee Castro Diaz, Ethan Clough, Eli Coleman, Avery DeFrancesco, Violet Enslow, Savannah Fish, Kai Flesch, Quinn Gay; Jacob Griffiths, Makenna Haddad, Megan Hall, Aidan Heindl, Olivia Howard, Kayleigh Hubbard, Makenna Huling, Natalie Jones, Markell Kingston-Johnson, Justin Knowlton, Kaelin Larizza, Brandon Lee, Kaka Lu, Marina Lyon, Olivia Lyon, Jayden Mansell, Anthony Mattei, Madison McCann, Kaelyn McDermott, Aiden McDonald; Chloey Meldrum, Ari Mooneyhan, Kayleigh Morse, Gustavo Moyao, Kaylin Newton, Joseph Paine, Joseph Parkhurst, Sydney Paul, Jordan Peterson, Zayah Polley, Ariel Recinas, Gabriel Rey, Nathan Robson, Alexander Rogers, Canon Rogers, Aidan Rosario, Spencer Saville, Hunter Scarborough, Angelina Sgarlata, Charlotte Slentz; Gavin Swartley, Tarynn Tam, Jaylyn Ticcono, Nickolas Tomkins, Katelyn VanNostrand, Madison Westerberg and Jacob Wolff.
Grade 7: Tyler Adle, John Bates, Dylan Bienvenue, Kyle Brown, Alexis Carbone, Dahriya Climenson, Hunter Conger, Connor Coventry, Giana DeLucia, Ava DiSanto, Courtney Ellison, Riley Everett, Grace Fullerton, Rosemary Garafalo, Miles Gray, Christopher Hayden, Anthony Jones, Christina Laird, Hayden Linehan, Lily Linehan; Sydney Montesanto, Serefina Morabito, Logan Mulcher, Colleen Pigman, Brandon Rivers, Gabriella Smith, Alex Verdehem, Ezra Williams and Chen Xin Wu.
Grade 8: Daniel Acquilano, Logan Amidon, Noah Barber, Jayla Beers, Madison Belawske, Jordyn Bruder, Amelia Burm, Morgan Caraballo, Suheily Clark, Nadya Clingerman, James Clough, Daimion Cornish, Brianna Cronberger, Natalie DiSanto, Hayleigh Flesch, Noelle Gillotti, Kiera Harris, Payton Hauf, Brandyn Higgins, Zachary Hunt; Raymond Jones, Rhylee Kierst, Katherine Lax, Jazzmyn Lewis, Skylar Matello, Aryanna Mateo, Connor McCann, Nicole McGloon, Kaitlyn Mclaughlin, Petra O’Connor, Sabrina Palmer, Julian Pehrson, Emily Plate, Gavin Roberts, Chase Robson, Adriana Rogers, Amalia Rogers, Christina Ross, Marissa Russell, Paige Saracino;
Mckenzie Scutt, Patrick Showers, John Siblosky, Kaleb Stanzak, Kaleb Swartley, Sunshine Tackett, Katie Winter, Hunter Worden and Krista Yates.
Honor Roll
Grade 6: Zackary Alnutt, Bergren Aunkst-Park, Brigit Bowman, Jacob Brock, Breigh Chambers, Jamison Cochrane, Brandon Davids, Hailey-Jade Ennist, Ryan Farnsworth, Lianyelis Garcia-Ramos, Blaze Greenfield, Hannah Harris, Nicole Harris, Alexis Hartwell, Cameron Jacobs, Abryanna Jaime, Natalie Knowlton, Garrett McDougal, Elaina Plate, Kadience Powell; Haylee Prouty, Delyliah Schreier, Alexander Sindoni, Kaydance Smith, Hailey Weezorak, Aubrey Westerberg and Madalynn Wheeler.
Grade 7: Fabian Berrios, David Burgeson, Natalie Calabrese, Stephen Curry III, Madison Eipp, Dakota Farnsworth, Lainie Forde, Madecyn Hurdle, Zachary Manko, Kaitlin Mattoon, Jack Mitchell, Devin Mulvey-Salerno, Aiden Paterson, Jaden Schalck, Dalton Schuster, Thomas Scibona, Wyatt Short, Logan Tillinghast and Jaylynn Tolbert.
Grade 8: Aidan Abbott, Mackenzie Asbury, Esabella Bourne, Ashlyn Bovee, Harvey Brock, Zachary Brown, Casey Burcroff, Dominick Damick, Elijah Ellison, Katrina Fenner, Mercedes Kennerson, Matthew Leeber, Dylan Murphy, Aleigha Polley, Brynn Rogers, Isabella Rothfuss, Nolan Slywka, Michael Soler, Liberty Tongen, Mackenzie Treanore, Garett Tuuri, Abigail Tyler, Emma Urich, Dakota Wolcott and Davanee Wright.
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