NEWARK — Donna Johnson was sworn in as the 95th president of the Newark Rotary Club at its June 25 meeting.

She replaces Holly Kreuser, who served in the 2019-2020 year, leading the club through major difficulties due to the pandemic.

Newark has 112 active members and is the second largest club in the district.

Johnson lives in Williamson and is a wealth manager for Lyons National Bank.

Tags

Recommended for you

Loading...
Loading...