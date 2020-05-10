CANANDAIGUA — Samuel Viggiani has received a 2020-21 Western New York Prosperity Fellowship.
He is studying psychology at Canisius College in Buffalo.
...FREEZE WATCH REMAINS IN EFFECT FROM MONDAY EVENING THROUGH TUESDAY MORNING... * WHAT...SUB-FREEZING TEMPERATURES POSSIBLE IN THE MID TO UPPER 20S INLAND, AND LOWER 30S NEAR THE LAKESHORES. * WHERE...ALL OF WESTERN AND NORTH CENTRAL NEW YORK. * WHEN...FROM MONDAY EVENING THROUGH TUESDAY MORNING. * IMPACTS...FROST AND FREEZE CONDITIONS COULD KILL CROPS, OTHER SENSITIVE VEGETATION AND POSSIBLY DAMAGE UNPROTECTED OUTDOOR PLUMBING. PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS... TAKE STEPS NOW TO PROTECT TENDER PLANTS FROM THE COLD. TO PREVENT FREEZING AND POSSIBLE BURSTING OF OUTDOOR WATER PIPES THEY SHOULD BE WRAPPED, DRAINED, OR ALLOWED TO DRIP SLOWLY. THOSE THAT HAVE IN-GROUND SPRINKLER SYSTEMS SHOULD DRAIN THEM AND COVER ABOVE- GROUND PIPES TO PROTECT THEM FROM FREEZING. &&
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