PENN YAN — Kati Jean VanEtten of East Bluff Drive has received an interrupted studies grant for 2020-21 from the Yates County Branch of the American Association of University Women.

VanEtten is enrolled in the master’s program, “The Art of Teaching 5-12 Biology,” at SUNY Empire State College.

She is employed by the Penn Yan Central School District as a teacher assistant.

VanEtten will be attending SUNY Empire State College part time in the fall, with anticipated graduation in May 2022.

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