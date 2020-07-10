VARICK — The Varick United Methodist Church, 2649 Ernsberger Road, has resumed in-person services.
The church is holding a service at 9:30 a.m. Sundays with new pastor, Tim Gleason.
...HEAT ADVISORY REMAINS IN EFFECT UNTIL 8 PM EDT THIS EVENING... * WHAT...HEAT INDEX VALUES AS HIGH AS 100. * WHERE...NIAGARA, ORLEANS, MONROE, WAYNE, NORTHERN CAYUGA, OSWEGO, NORTHERN ERIE, GENESEE, LIVINGSTON, AND ONTARIO COUNTIES. * WHEN...UNTIL 8 PM EDT THIS EVENING. * IMPACTS...HOT TEMPERATURES AND HIGH HUMIDITY MAY CAUSE HEAT ILLNESSES TO OCCUR. PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS... DRINK PLENTY OF FLUIDS, STAY IN AN AIR-CONDITIONED ROOM, STAY OUT OF THE SUN, AND CHECK UP ON RELATIVES AND NEIGHBORS. YOUNG CHILDREN AND PETS SHOULD NEVER BE LEFT UNATTENDED IN VEHICLES UNDER ANY CIRCUMSTANCES. TAKE EXTRA PRECAUTIONS IF YOU WORK OR SPEND TIME OUTSIDE. WHEN POSSIBLE RESCHEDULE STRENUOUS ACTIVITIES TO EARLY MORNING OR EVENING. KNOW THE SIGNS AND SYMPTOMS OF HEAT EXHAUSTION AND HEAT STROKE. WEAR LIGHTWEIGHT AND LOOSE FITTING CLOTHING WHEN POSSIBLE. TO REDUCE RISK DURING OUTDOOR WORK, THE OCCUPATIONAL SAFETY AND HEALTH ADMINISTRATION RECOMMENDS SCHEDULING FREQUENT REST BREAKS IN SHADED OR AIR CONDITIONED ENVIRONMENTS. ANYONE OVERCOME BY HEAT SHOULD BE MOVED TO A COOL AND SHADED LOCATION. HEAT STROKE IS AN EMERGENCY! CALL 9 1 1. &&
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