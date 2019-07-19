WATERLOO — The scheduled yard sale to benefit the Community Vacation Bible School has been postponed until July 26 and 27 due to the expected excessive heat.

The sale will be 9 a.m. to 4 p.m. on those days at 971 Waterloo-Geneva Road.

The school is sponsored by First Presbyterian Church, Lake Country Christian, Spirit of Grace Fellowship, St. Paul’s Episcopal and the United Methodist Church.

Proceeds benefit this year’s vacation Bible school, which runs from 6 to 8:30 p.m. Aug. 11 to 15 at Waterloo Methodist Church, 21 E. Williams St.

For more information, call (315) 539-8741.

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