...EXCESSIVE HEAT WARNING REMAINS IN EFFECT UNTIL 6 PM EDT
SATURDAY...
* LOCATIONS...NIAGARA, ORLEANS, MONROE, WAYNE, NORTHERN CAYUGA,
LIVINGSTON, AND ONTARIO COUNTIES.
* TIMING...THROUGH EARLY SATURDAY EVENING.
* HEAT INDEX VALUES...EXPECT HEAT INDEX VALUES THE REST OF THIS
AFTERNOON NEAR 100 DEGREES. LOW TEMPERATURES WILL ONLY FALL TO
75 TO 80 DEGREES TONIGHT. HEAT INDEX VALUES WILL REACH AS HIGH
AS 105 DEGREES ON SATURDAY.
* IMPACTS...HEAT ILLNESSES LIKELY FOR THOSE SPENDING PROLONGED
PERIODS OUTDOORS OR IN NON-AIR CONDITIONED LOCATIONS.
PROLONGED HEAT IS MOST DANGEROUS FOR YOUNG CHILDREN AND THE
ELDERLY. VEHICLE INTERIORS CAN REACH LETHAL TEMPERATURES IN A
MATTER OF MINUTES. NEVER LEAVE CHILDREN, PETS OR THE ELDERLY
UNATTENDED IN PARKED VEHICLES. TEMPERATURES WILL REMAIN VERY
WARM AND MUGGY FRIDAY NIGHT, PREVENTING NON-AIR CONDITIONED
BUILDINGS FROM COOLING OFF.
PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS...
AN EXCESSIVE HEAT WARNING MEANS THAT A PROLONGED PERIOD OF
DANGEROUSLY HOT TEMPERATURES WILL OCCUR. THE COMBINATION OF HOT
TEMPERATURES AND HIGH HUMIDITY WILL COMBINE TO CREATE A DANGEROUS
SITUATION IN WHICH HEAT ILLNESSES ARE LIKELY. DRINK PLENTY OF
FLUIDS...STAY IN AN AIR-CONDITIONED ROOM...STAY OUT OF THE SUN...
AND CHECK UP ON RELATIVES AND NEIGHBORS.
TAKE EXTRA PRECAUTIONS IF YOU WORK OR SPEND TIME OUTSIDE. WHEN
POSSIBLE...RESCHEDULE STRENUOUS ACTIVITIES TO EARLY MORNING OR
EVENING. KNOW THE SIGNS AND SYMPTOMS OF HEAT EXHAUSTION AND HEAT
STROKE. WEAR LIGHT WEIGHT AND LOOSE FITTING CLOTHING WHEN
POSSIBLE AND DRINK PLENTY OF WATER.
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