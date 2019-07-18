...EXCESSIVE HEAT WARNING REMAINS IN EFFECT FROM NOON FRIDAY TO
6 PM EDT SATURDAY...
* LOCATIONS...NIAGARA, ORLEANS, MONROE, WAYNE, NORTHERN CAYUGA,
LIVINGSTON, AND ONTARIO COUNTIES.
* TIMING...FROM NOON FRIDAY THROUGH EARLY SATURDAY EVENING.
* HEAT INDEX VALUES...AS HIGH AS 105 TO 110.
* IMPACTS...HEAT ILLNESSES LIKELY FOR THOSE SPENDING PROLONGED
PERIODS OUTDOORS OR IN NON-AIR CONDITIONED LOCATIONS. PROLONGED
HEAT IS MOST DANGEROUS FOR YOUNG CHILDREN AND THE ELDERLY.
VEHICLE INTERIORS CAN REACH LETHAL TEMPERATURES IN A MATTER OF
MINUTES. NEVER LEAVE CHILDREN, PETS OR THE ELDERLY UNATTENDED
IN PARKED VEHICLES. TEMPERATURES WILL REMAIN VERY WARM AND MUGGY
FRIDAY NIGHT, PREVENTING NON-AIR CONDITIONED BUILDINGS FROM
COOLING OFF.
PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS...
AN EXCESSIVE HEAT WARNING MEANS THAT A PROLONGED PERIOD OF
DANGEROUSLY HOT TEMPERATURES WILL OCCUR. THE COMBINATION OF HOT
TEMPERATURES AND HIGH HUMIDITY WILL COMBINE TO CREATE A DANGEROUS
SITUATION IN WHICH HEAT ILLNESSES ARE LIKELY. DRINK PLENTY OF
FLUIDS...STAY IN AN AIR-CONDITIONED ROOM...STAY OUT OF THE SUN...
AND CHECK UP ON RELATIVES AND NEIGHBORS.
TAKE EXTRA PRECAUTIONS IF YOU WORK OR SPEND TIME OUTSIDE. WHEN
POSSIBLE...RESCHEDULE STRENUOUS ACTIVITIES TO EARLY MORNING OR
EVENING. KNOW THE SIGNS AND SYMPTOMS OF HEAT EXHAUSTION AND HEAT
STROKE. WEAR LIGHT WEIGHT AND LOOSE FITTING CLOTHING WHEN
POSSIBLE AND DRINK PLENTY OF WATER.
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