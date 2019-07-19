FAYETTE — "The Sporting Life" event scheduled at Rose Hill Mansion for noon to 4 p.m. Saturday has been canceled due to the excessive heat warning. The Johnston House also will be closed Saturday due to the heat.

Rose Hill Mansion will remain open for regular tours this weekend, and the concert with the 3 of Us will go on as planned for Sunday evening. The lawn games and some other aspects of "The Sporting Life" will instead be included in Community Day at Rose Hill Aug. 10.

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