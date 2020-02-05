Parrott Hall

Rehabilitation work is expected to begin soon on historic Parrott Hall on the Cornell AgriTech campus in Geneva. The building was named to the Preservation League’s Seven to Save list Wednesday.

 File photo

ALBANY — Geneva’s Parrott Hall, nearly demolished by the state two years ago because of its poor condition, is on the Preservation League’s Seven to Save list, it was announced Wednesday.

The list, which highlights New York’s threatened historic sites, provides enhanced services from the league to bolster visibility and build support for preservation projects.

The Preservation League has worked in tandem with the Friends of Parrott Hall to save the historic building on West North Street, the first used for agricultural research on what is now called the Cornell AgriTech campus.

For more on this story, see Thursday’s Finger Lakes Times.

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