...WINTER WEATHER ADVISORY REMAINS IN EFFECT FROM 7 PM THIS
EVENING TO 10 AM EST THURSDAY...
...WINTER STORM WATCH REMAINS IN EFFECT FROM THURSDAY EVENING
THROUGH LATE FRIDAY NIGHT...
* WHAT...FOR THE WINTER WEATHER ADVISORY, MIXED PRECIPITATION
EXPECTED. TOTAL SNOW ACCUMULATIONS OF 2 TO 4 INCHES AND ICE
ACCUMULATIONS OF ONE TO TWO TENTHS OF AN INCH. FOR THE WINTER
STORM WATCH, HEAVY MIXED PRECIPITATION POSSIBLE. TOTAL SNOW
ACCUMULATIONS OF 6 INCHES OR MORE POSSIBLE AND ICE
ACCUMULATIONS OF A FEW HUNDREDTHS OF AN INCH POSSIBLE.
* WHERE...WYOMING, LIVINGSTON, ONTARIO, CHAUTAUQUA, CATTARAUGUS,
ALLEGANY, AND SOUTHERN ERIE COUNTIES.
* WHEN...FOR THE WINTER WEATHER ADVISORY, FROM 7 PM THIS EVENING
TO 10 AM EST THURSDAY. FOR THE WINTER STORM WATCH, FROM
THURSDAY EVENING THROUGH LATE FRIDAY NIGHT.
* IMPACTS...TRAVEL COULD BE VERY DIFFICULT. THE HAZARDOUS
CONDITIONS COULD IMPACT THE THURSDAY AND FRIDAY MORNING
COMMUTES.
PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS...
PERIODS OF SNOW, SLEET OR FREEZING RAIN WILL RESULT IN SLIPPERY
ROADS AND LIMITED VISIBILITIES. SLOW DOWN AND USE CAUTION WHILE
DRIVING.
SUBMIT SNOW AND ICE REPORTS THROUGH OUR WEBSITE OR SOCIAL MEDIA.
BEGIN NEEDED PREPARATIONS AT HOME OR WITH YOUR VEHICLE. TRAVEL
MAY BECOME DIFFICULT, SO PLAN ACCORDINGLY.
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