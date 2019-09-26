...A STRONG THUNDERSTORM WILL AFFECT SOUTHERN WAYNE...SOUTHEASTERN
MONROE AND NORTHERN ONTARIO COUNTIES...
AT 444 PM EDT, A STRONG THUNDERSTORM WAS LOCATED NEAR FAIRPORT,
MOVING EAST AT 40 MPH.
WINDS IN EXCESS OF 40 MPH AND PEA SIZE HAIL ARE POSSIBLE WITH THIS
STORM.
LOCATIONS IMPACTED INCLUDE...
GENEVA, CANANDAIGUA, EAST ROCHESTER, FAIRPORT, BRIGHTON, NEWARK,
LYONS, PALMYRA, VICTOR, HONEOYE FALLS, CLIFTON SPRINGS, CLYDE,
PHELPS, FARMINGTON, MENDON, SAVANNAH, MANCHESTER, MACEDON,
SHORTSVILLE AND PITTSFORD.
THIS INCLUDES INTERSTATE 90 BETWEEN EXITS 45 AND 42.
IF OUTDOORS, CONSIDER SEEKING SHELTER INSIDE A BUILDING.
HEAVY RAINFALL IS ALSO OCCURRING WITH THIS STORM, AND MAY CAUSE
LOCALIZED FLOODING. DO NOT DRIVE YOUR VEHICLE THROUGH FLOODED
ROADWAYS.
CLOUD TO GROUND LIGHTNING IS OCCURRING WITH THIS STORM.
LIGHTNING CAN STRIKE 10 MILES AWAY FROM A THUNDERSTORM. SEEK A SAFE
SHELTER INSIDE A BUILDING OR VEHICLE.
TIME...MOT...LOC 2044Z 279DEG 36KT 4304 7747