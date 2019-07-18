OC fair queens

Morgan Smithling, right, the 2019 Ontario County Fair Queen, is seen with 2018 Queen Jamiee Frederick.

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HOPEWELL — A recent Marcus Whitman High School graduate has been named Ontario County Fair Queen for next week’s fair.

Morgan Smithling, a Stanley-area resident, was active in FFA and agricultural studies at Whitman. She will attend SUNY Cobleskill in the fall to study agriculture business management.

Smithling is a third-generation dairy competitor at the fair.

“Showing dairy cows is my getaway time,” she said. “I can’t wait to share with others how great the Ontario County Fair is, and to connect people with all of the activities and opportunities available.”

The fair runs July 23-27 at the county fairgrounds off County Road 10, near Canandaigua. For more information and a schedule of events, see ontariocountyfair.org.

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