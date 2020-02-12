FINGER LAKES EAST

Midlakes 51, Geneva 33

Midlakes (12-7, 9-4) — Built 10-point halftime lead … Outscored Geneva 12-1 at free throw line … Cara Walker 18 points, 17 rebounds, 6 assists, 3 steals … Callie Walker 13 points, 5 rebounds, 3 steals

Geneva (1-16, 1-11) — Bri Carter 15 points (three 3-pointers) … Chyna Ames 5 points, 5 rebounds, 5 assists

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