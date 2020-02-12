...WINTER WEATHER ADVISORY REMAINS IN EFFECT UNTIL 10 AM EST
THURSDAY...
* WHAT...SNOW AND SOME MIXED PRECIPITATION EXPECTED. TOTAL SNOW
ACCUMULATIONS OF 3 TO 6 INCHES AND ICE ACCUMULATIONS OF LESS
THAN ONE TENTH OF AN INCH.
* WHERE...WYOMING, LIVINGSTON, ONTARIO, CHAUTAUQUA, CATTARAUGUS,
ALLEGANY, AND SOUTHERN ERIE COUNTIES.
* WHEN...UNTIL 10 AM EST THURSDAY.
* IMPACTS...PLAN ON SLIPPERY ROAD CONDITIONS. THE HAZARDOUS
CONDITIONS WILL IMPACT THE MORNING COMMUTE.
PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS...
PERIODS OF SNOW, SLEET OR FREEZING RAIN WILL RESULT IN SLIPPERY
ROADS AND LIMITED VISIBILITIES. SLOW DOWN AND USE CAUTION WHILE
DRIVING.
SUBMIT SNOW AND ICE REPORTS THROUGH OUR WEBSITE OR SOCIAL MEDIA.
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