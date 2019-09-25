WAYNE-FINGER LAKES

At Middlesex Valley School

x-Geneva 29, Wayne 29

Geneva 18, Bloomfield/Naples 44

Wayne 20, Bloomfield/Naples 35

INC: Marcus Whitman

(x-won tiebreaker)

1. Adriana Behrendt (W), 20:30.81

2. Alaska Dunstan (W), 21:04.12

3. Camryn Bailey (G), 21:07.56

4. Rachel Dennie (W), 23:20.68

5. Madison Burgey (G), 23:24.89

6. Jessie Norton (B/N), 24:00.00

7. Evelyn Ekdahl (MW), 24:08.98

8. Kristen Ikle (G), 24:27.56

9. Taylor Champlin (G), 24:30.56

10. Ro-Ann Shen (G), 24:55.87

——

At Marion HS

Williamson 25, Red Jacket 30

Williamson 24, Midlakes 32

Red Jacket 24, Midlakes 31

INC: Marion (no runners)

1. Madalenn Fee (RJ), 21:17

2. Katelyn Wilkes (Mid), 22:13

3. Julie Dalager (W), 22:58

4. Julia Weinschreider (W), 23:44

——

At Cayuga Lake State Park

Penn Yan 25, Pal-Mac 30

Penn Yan 19, Mynderse 36

Pal-Mac 22, Mynderse 34

INC: Clyde-Savannah/Lyons

1. Joddie Decker (PY), 20:34

2. Emma Rath (CSL), 22:04

3. Grace Murphy (PY), 22:35

4. Jaina Doyle (PY), 22:41

5. Kate Hilkert (M), 22:52

6. Jenna Conaway (CSL), 23:42

7. Ailena Reynolds (P-M), 23:45

8. Lauren Case (P-M), 23:46

9. Leah Lloyd (P-M), 23:47

10. Aaliyah Adams (M), 24:03

——

At Newark HS

Red Creek 28, Newark 30

Red Creek 26, Honeoye 29

Honeoye 27, Newark 32

INC: Sodus

1. Trinity Wells (N), 22:13.5

2. Alison Sawyer (RC), 22:45.4

3. Audrey Gillette (H), 23:48.9

4. Taya Hilfiker (N), 23:57.3

5. Payden Mortensen (H), 24:10.5

6. Annalise Brust (N), 24:12.1

7. Alyssa Mendenhall (RC), 24:27.8

8. Clare Griffin (H), 24:35.9

9. Morgan Tompkins (RC), 24:54.5

10. Dainaira Goldthwait (RC), 24:55.3

Also

19. Anna DuBois (S), 27:53.5

——

At Waterloo HS

Harley/Allendale-Columbia 23, Waterloo 23

Harley/Allendale-Columbia 15, North Rose-Wolcott 50

Waterloo 16, North Rose-Wolcott 44

INC: Romulus (no runners)

1. Mary Cotter (HAC), 19:28

2. Roxy Reisch (HAC), 19:45

3. Sennett Turner (W), 19:59

4. Liza Cotter (HAC), 20:24

5. Chance Rice-Porter (W), 20:50

6. Natalie DiSanto (W), 21:41

7. Evelyn Kacprzynski (HAC), 22:29

8. Haylee Beesley (W), 23:16

9. Tea Malone-Bonacci (HAC), 23:23

10. Emmy Kaza (HAC), 23:29

Also

12. Clara Madison (NR-W), 23:53

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