WAYNE-FINGER LAKES
At Middlesex Valley School
x-Geneva 29, Wayne 29
Geneva 18, Bloomfield/Naples 44
Wayne 20, Bloomfield/Naples 35
INC: Marcus Whitman
(x-won tiebreaker)
1. Adriana Behrendt (W), 20:30.81
2. Alaska Dunstan (W), 21:04.12
3. Camryn Bailey (G), 21:07.56
4. Rachel Dennie (W), 23:20.68
5. Madison Burgey (G), 23:24.89
6. Jessie Norton (B/N), 24:00.00
7. Evelyn Ekdahl (MW), 24:08.98
8. Kristen Ikle (G), 24:27.56
9. Taylor Champlin (G), 24:30.56
10. Ro-Ann Shen (G), 24:55.87
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At Marion HS
Williamson 25, Red Jacket 30
Williamson 24, Midlakes 32
Red Jacket 24, Midlakes 31
INC: Marion (no runners)
1. Madalenn Fee (RJ), 21:17
2. Katelyn Wilkes (Mid), 22:13
3. Julie Dalager (W), 22:58
4. Julia Weinschreider (W), 23:44
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At Cayuga Lake State Park
Penn Yan 25, Pal-Mac 30
Penn Yan 19, Mynderse 36
Pal-Mac 22, Mynderse 34
INC: Clyde-Savannah/Lyons
1. Joddie Decker (PY), 20:34
2. Emma Rath (CSL), 22:04
3. Grace Murphy (PY), 22:35
4. Jaina Doyle (PY), 22:41
5. Kate Hilkert (M), 22:52
6. Jenna Conaway (CSL), 23:42
7. Ailena Reynolds (P-M), 23:45
8. Lauren Case (P-M), 23:46
9. Leah Lloyd (P-M), 23:47
10. Aaliyah Adams (M), 24:03
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At Newark HS
Red Creek 28, Newark 30
Red Creek 26, Honeoye 29
Honeoye 27, Newark 32
INC: Sodus
1. Trinity Wells (N), 22:13.5
2. Alison Sawyer (RC), 22:45.4
3. Audrey Gillette (H), 23:48.9
4. Taya Hilfiker (N), 23:57.3
5. Payden Mortensen (H), 24:10.5
6. Annalise Brust (N), 24:12.1
7. Alyssa Mendenhall (RC), 24:27.8
8. Clare Griffin (H), 24:35.9
9. Morgan Tompkins (RC), 24:54.5
10. Dainaira Goldthwait (RC), 24:55.3
Also
19. Anna DuBois (S), 27:53.5
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At Waterloo HS
Harley/Allendale-Columbia 23, Waterloo 23
Harley/Allendale-Columbia 15, North Rose-Wolcott 50
Waterloo 16, North Rose-Wolcott 44
INC: Romulus (no runners)
1. Mary Cotter (HAC), 19:28
2. Roxy Reisch (HAC), 19:45
3. Sennett Turner (W), 19:59
4. Liza Cotter (HAC), 20:24
5. Chance Rice-Porter (W), 20:50
6. Natalie DiSanto (W), 21:41
7. Evelyn Kacprzynski (HAC), 22:29
8. Haylee Beesley (W), 23:16
9. Tea Malone-Bonacci (HAC), 23:23
10. Emmy Kaza (HAC), 23:29
Also
12. Clara Madison (NR-W), 23:53