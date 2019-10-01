NON-LEAGUE
Finney 25-22-26-25, Clyde-Savannah 10-25-24-11
Clyde-Savannah (5-4) — Kelsie DiSanto 9 kills, 9 assisted blocks, 5 aces … Kenadee Carr 5 kills, 4 assisted blocks … Reese Carr 21 assists, 7 aces … Cheyenne Nickles 5 blocks, 2 kills … Sigourney Secor 16 digs
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Penn Yan 25-25-25, Dundee 10-13-12
Dundee (0-10) — Makenzie Cratsley 4 attacks, 7 digs ... Abby Miller 4 digs, 1 assist ... Renee Gregery 1 dig
Penn Yan (6-2) — Hanna Brodmann 9 aces, 4 kills, 4 digs ... Kayla Andersen 5 aces, 1 kill, 1 block ... Serina Sheradin 3 aces, 3 kills, 12 assists, 1 dig ... Caitlin Wunder 5 aces, 9 kills, 1 assist, 4 digs
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Geneva 19-25-25-25, Mynderse 25-15-16-18
Geneva (5-3) — Doly Melendez 15 kills, 5 aces, 5 digs ... Sofia Candidori 6 kills, 3 blocks ... Maria Silva 25 assists
Mynderse (6-5) — Sydney Haust 5 kills, 5 aces, 3 blocks, 6 digs ... Alyssa Marley 4 digs, 4 aces, 1 kill ... Sydney Sandroni 10 digs.
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Hammondsport 25-25-25, Lyons 16-20-10
Lyons (9-2)