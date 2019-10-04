FINGER LAKES EAST

Penn Yan 236, Wayne 237

Penn Yan (11-2-1, 9-2-1) — Max Brodmann 7-over 43 ... Clayton Koivuniemi 45 ... Peter Nicholson 46, birdie on par-3 3rd … two teams tied in earlier meeting at Lakeside CC

Wayne (9-3-1, 8-3-1) — Raina Hoffman 43

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