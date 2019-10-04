...FROST ADVISORY REMAINS IN EFFECT FROM MIDNIGHT TONIGHT TO 9 AM
EDT SATURDAY...
* WHAT...TEMPERATURES IN THE MID 30S WILL RESULT IN FROST
FORMATION AWAY FROM THE LAKESHORES.
* WHERE...WAYNE, NORTHERN CAYUGA, OSWEGO, ERIE, GENESEE,
WYOMING, LIVINGSTON, ONTARIO, CHAUTAUQUA, AND CATTARAUGUS
COUNTIES.
* WHEN...FROM MIDNIGHT TONIGHT TO 9 AM EDT SATURDAY.
* IMPACTS...FROST COULD KILL SENSITIVE OUTDOOR VEGETATION IF
LEFT UNCOVERED.
PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS...
TAKE STEPS NOW TO PROTECT TENDER PLANTS FROM THE COLD.
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